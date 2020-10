Nieuwe kans bij Oranje voor handbalster Schoenaker, ook Lipman in voorselectie

MOTORSPORT Motorcou­reur Jeffrey Buis verovert wereldti­tel in Supersport 300-klas­se: ‘Ongelofe­lijk dat dit is gelukt’

18 oktober Jeffrey Buis is op sensationele wijze wereldkampioen geworden in de Supersport 300-klasse. Het talent uit Steenwijkerwold (18) had zaterdag aan een zesde plaats op het circuit van Estoril voldoende om teamgenoot Scott Deroue af te troeven. In de afsluitende race - zonder belang - werd Buis zondag na een inhaalrace negende.