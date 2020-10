Nieuwe kans bij Oranje voor handbalster Schoenaker

Fysieke aanslag en corona brengen zijspan­cros­ser Daniël Willemsen op kruispunt in carrière

21 oktober Daniël Willemsen staat op een kruispunt in zijn carrière. De coronacrisis, de breuk met bakkenist Kaspars Stupelis en de vorige week binnengehaalde tiende Nederlandse titel in de zijspancross hebben de 45-jarige Lochemer aan het denken gezet. Komt er na dit jaar een einde aan de roemrijke carrière van een van ’s werelds beste motorcrossers ooit of geeft de eerzuchtige Willemsen in 2021 nog één keer vol gas?