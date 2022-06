Nieuwe trainer voor de mannen van de Mezen

Tennis Het tennis leeft weer in Meppel, vroeger toch de tennisstad van het noorden

Om te zeggen dat oude tijden weer herleven bij MLTC in Meppel, is misschien wat overdreven. Maar het tennis leeft weer in wat vroeger toch de tennisstad van het noorden was. Zondag wint het eerste gemengde team van de club van concurrent Victoria 2 uit Rotterdam, met liefst 7-1.

22 mei