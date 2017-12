Nijboer tennistalent 2017: Mooi om zo'n prijs te winnen

Als Landstede Aris treft, is het vaak raak

17 december Slechts één overwinning, ook nog in overtime, en drie pijnlijke nederlagen. Het was wel erg magertjes wat Landstede Basketbal de afgelopen tijd buiten de deur liet zien. De Zwollenaren revancheerden zich zondag enigszins in eigen huis, waar Aris de deur werd gewezen (87-66).