Nijkerkse amazone Relander verbaast zichzelf met zevende plek in WB Krakau, De Boer wint GP Balkbrug

Het was pas haar derde internationale driesterren GP ooit, maar de Nijkerkse My Relander (24) liet met een zevende plek in de wereldbekerwedstrijd van het Poolse Krakau zien dat de combinatie bomvol potentie zit. Relander reed dankzij een uitstekend toernooi een kleine 5500 euro bij elkaar en vergaarde een bak aan punten voor de wereldranglijst.

Dat er iets van de combinatie verwacht mocht worden bleek al op vrijdag, toen Relander met de 14-jarige ruin derde werd in een hoofdproef. Maar de amazone zelf verwachtte nog niet direct een plek in de barrage van de GP, die ze dankzij een foutloze basisomloop verrassenderwijs tóch haalde. Een tweede foutloze omloop in het verkorte parcours zat er niet in, maar de zevende plek was al veel meer dan verwacht.

,,Het was de eerste keer dat we een parcours reden met hindernissen tot 1.55 meter. De druk was er wel een beetje af na de derde plek in de hoofdproef, dat hielp wel. De complimenten ook voor mijn paard, die mij een aantal malen ontzettend goed hielp.” Expert had volgens Relander rust verdiend. ,,We zijn klaar voor de belangrijke concoursen in de zomer, dat blijkt. We nemen nu allebei eerst rust om dit te laten bezinken.”

Dankzij de boel punten die ze vergaarde zal Relander weer een forse sprong maken op de wereldranglijst. Omdat ze voor een klein paardenland rijdt is een hoge positie nodig om te mogen starten bij toernooien als in Krakau. Mede dankzij twee internationale U25-GP zeges eind vorig jaar klom Relander al naar de 944e plek. Relander werd geboren in Finland, rijdt voor Estland en kwam op haar 16e naar Nederland voor een paardenbestaan.

De Boer wint in Balkbrug

Op nationaal niveau werd dit weekend de Grote Prijs van Balkbrug gereden, en die werd een prooi voor het 17-jarige Nieuwleusense talent Wesley de Boer (Icarinda). In de met 13 gevulde combinaties barrage was De Boer met zijn merrie veruit de snelste, en de combinatie sprong de tweede omloop met hindernissen tot 1.45 meter foutloos, net als de basisronde.