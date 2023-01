Nijkerkse Klompenhouwer toont haar klasse en is voor de zestiende (!) keer Nederlands kampioen driebanden

Volleybal Jansen en Sparreboom smeedden van Avior nog geen hecht collectief, maar overstap pakte wél goed uit

De 3-1 nederlaag in de topper tegen SSS liet zien dat de vrouwenploeg van Avior nog geen hecht collectief is. Toch kunnen trainers Jeroen Jansen en Ron Sparreboom met een plek in de subtop in de tweede divisie B, en dat met een vrijwel geheel gerenoveerde selectie, na een half jaar wel zeggen dat hun overstap van de mannen naar de vrouwen geslaagd is.

18 december