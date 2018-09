Nijkerkse Klompenhouwer verovert derde wereldtitel

Therese Klompenhouwer veroverde donderdag in het Turkse Izmir voor de derde keer in haar carrière de wereldtitel driebanden bij de vrouwen. De Nijkerkse rekende in de finale af met de Japanse nummer drie van de wereld Hida: 30-24.

Hoewel ze bij aanvang van het WK op de tweede plek op de wereldranglijst bij de vrouwen stond, geldt Klompenhouwer als de beste biljartster ter wereld. Ze is de enige die op mondiaal niveau bij de mannen mee kan, getuige haar zeventigste plaats op de gemengde wereldranglijst.

In Izmir stond er geen maat op Klompenhouwer, die na drie zeges in de groepsfase en een makkelijke overwinning in de kwartfinale het alleen in de halve eindstrijd spannend maakte. De Turkse Degener kwam na de onderbreking terug in de partij en bood nog flink tegenstand (30-22). Ook Hida lukte dat, maar Klompenhouwer schakelde na de pauze een tandje bij en gaf de overwinning niet meer uit handen.