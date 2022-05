Nijkerkse routinier Van der Schans springt naar benodigde derde plaats in GP Opglabbeek

Van der Schans leidde Bombay van jongs af aan op tot het hoogste internationale niveau (vijf sterren), waarop de combinatie afgelopen jaar debuteerde. Zodoende was Van der Schans met Bombay in beeld bij de toenmalige bondscoach Rob Ehrens, en reed de combinatie met Oranje ook een paar kleine landenwedstrijden. Om in beeld te blijven bij Ehrens’ opvolger Jos Lansink, en zodoende toegang te behouden tot de grote toernooien, was er wel weer een aansprekend resultaat nodig.

Met twee foutloze omlopen in een parcours met hindernissen tot liefst 1.55 meter, toonde de combinatie zaterdagmiddag aan langzamerhand in topvorm te komen. De Duitse winnaar Michael Jung (Edo Sandra) was ongrijpbaar. ,,Bombay bokte nog een aantal keren onderweg, dus de barrage had sneller gekund. Het is voor hem vooral nog een kwestie van ervaring opdoen en sterker worden. Met de derde plek was ik dik tevreden, maar veel blijer was ik ermee hoe hij sprong. Ik hoop in de zomer met Bombay een grote landenwedstrijd te mogen rijden met Oranje, want het is een paard voor het allerhoogste niveau“, aldus Van der Schans.