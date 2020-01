NK allround is grote bonus voor Eline Jansen uit Deventer

paardensport Favoriet Frank Hosmar uit Haarle grijpt de winst op Jumping Amsterdam

12:03 Frank Hosmar greep zoals verwacht de winst in de derde etappe van de para-dressuur trophy tijdens Jumping Amsterdam. De para-dressuurruiter uit Haarle kwam vrijdagochtend in de RAI met zijn 15-jarige Alphaville in de kür op muziek tot 77.667 procent, en deed wat er van hem verwacht werd.