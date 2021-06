NK dressuur in Ermelo maakt duidelijk: op weg naar de Spelen van Tokio draait het enkel om de scores

Niet de Nederlandse titel of de medaillewinnaars, maar de scores waren afgelopen weekend op het NK dressuur in Ermelo het belangrijkst. Welke lessen kunnen we op basis van de percentages trekken met het oog op de Olympische Spelen van Tokio?

1. Alleen Gal kan mee met de absolute wereldtop

Van het hele deelnemersveld kan alleen Edward Gal zich momenteel meten met de absolute wereldtop. Als enige van het hele veld doorbrak hij zowel in de grand prix special (81,1) als in de kür op muziek (85,6) de grens van 80 procent. Het is de grens die geslecht moet worden om mee te doen om de prijzen. Gal is daarmee de enige Nederlander die momenteel op basis van de scores een reële kans heeft op een medaille in Tokio.

In de technisch moeilijke grand prix special, waarin in tegenstelling tot de vrije kür op muziek alle combinaties exact dezelfde oefening reden, nam hij met zijn pas 9-jarige hengst alle tijd om de oefeningen mooi af te maken. Door het tamelijk langzame tempo, waarin bijvoorbeeld de piaffe werd uitgevoerd, werd het contrast met de rest van het veld gevoelsmatig nóg groter. De man die er met kop en schouders bovenuit stak en logischerwijs voor de twaalfde keer nationaal kampioen werd, kan zijn koffers en die van Toto US eigenlijk al pakken.

2. Cornelissen staat op achterstand voor een teamplek

Omdat Gal’s partner en nummer twee Hans Peter Minderhoud (Dream Boy) twee zeer solide proeven reed, is het eigenlijk alleen nog de vraag wie de derde ruiter wordt die naar Tokio gaat. De Nijkerkse Adelinde Cornelissen werd vooraf met haar jonge hengst Governor door een paar aansprekende resultaten als een kanshebster gezien, maar in een oefening zonder echte hoogtepunten en met een fikse verstoring kwam ze in de special slechts tot 71,8 procent. Dat betekende een tiende (!) plaats na dag één.

Volledig scherm Adelinde Cornelissen met Governor in actie op het NK dressuur. © Oranje Pictures/Wout van Zoeren

In de kür verbeterde de combinatie zich tot 75,5 procent en eindigde daardoor als achtste, maar het is de vraag in hoeverre dat genoeg is om nog serieus kans te maken op de Olympische Spelen. De bronzen medaillewinnaar Dinja van Liere (Hermès) en nummer vier Marlies van Baalen (Go Legend) maakten namelijk een veel sterkere indruk. Van Liere scoorde in de special 75, 8 procent en in de kür 81 procent.

Dat betekende tweemaal een dik verschil van minstens 4 procent met Cornelissen, die daardoor op flinke achterstand kwam in de strijd om Tokio. Alleen het CHIO in Rotterdam komende maand geldt nog als meetmoment. Daarna worden de drie ruiters bekendgemaakt die naar de Spelen gaan, net als één reserve.

3. Nekeman en Van der Putten halen hun niveau

De Hasseltse Denise Nekeman (zevende, Boston) en de Apeldoornse Marieke van der Putten (twaalfde, Her Majesty) haalden hun gebruikelijke niveau en lieten zien dat ze terecht op het NK reden. Nekeman kwam tot een nette 71,8 procent in de special en 75,9 procent in de kür. Van der Putten kwam tot 70,1 procent in de special en verbeterde zich licht in de kür tot 70,8 procent.