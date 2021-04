Noah Dahlman speelt een sleutelrol nu Landstede Hammers aan de play-offs gaat denken

Na de zware wedstrijd tegen Feyenoord (87-77) moet Noah Dahlman even uitpuffen. De eerste wedstrijd sinds eind maart is de Amerikaanse forward niet in de koude kleren gaan zitten. Het heeft er deels mee te maken dat Dahlman zich sinds een paar weken vader mag noemen van zoon Aspen. ,,Maar dat is een easy baby’’, vindt papa. ,,Het mannetje slaapt uitstekend, we moeten er 's nachts alleen om 01.00 uur en 04.30 uur even uit. Het time-management is wel een beetje veranderd.’’