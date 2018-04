Nog één keer alles voor de sportieve doorbraak, of toch een diploma?

VIDEOZe werd als een groot talent en belofte gezien. Michelle de Graaf (20) reed bij de junioren op de fiets prima mee, vooral op de baan maar ook op de weg. Maar vier jaar later heeft de 20-jarige Apeldoornse de belofte nog niet in kunnen lossen. Problemen op school en in haar gezinssituatie stagneerden haar ontwikkeling. Nu worstelt de jonge wielrenster met het dilemma: nog één keer alles op het wielrennen zetten of kiezen voor een maatschappelijk carrière.

door Walter van Zoeren

Volledig scherm Michelle de Graaf bij de door haar zo geliefde wielerbaan in het Apeldoornse Omnisport. © Rob Voss

Ze vraagt zich wel eens af hoe het was verlopen als ze de afgelopen vier jaar had kunnen vertoeven in een meer stabiele omgeving. Had ze dan in één adem worden genoemd met de nationale top? Michelle de Graaf valt even stil, kijkt even de andere kant op en zoekt naar de juiste woorden. ,,Dat durf ik niet te zeggen…. Maar dan was ik wel anders met mijn sport bezig geweest en had ik wellicht wel doorgegroeid. Het heeft in elk geval niet geholpen dat ik met mijn thuissituatie zat en het niet lekker liep op school.’’ De Graaf is pas 20 lentes jong, nog in de beginjaren van haar sportcarrière en heeft dus nog tijd. Toch? ,,Nu moet ik de keuze maken of ik nog één keer alles op het wielrennen zet of dat ik voor zekerheid ga. Van het wielrennen kunnen de vrouwen niet leven. Of je moet Anna van der Breggen zijn, echt top. Ik heb gewoon een diploma nodig, heb nu helemaal niets. Mijn vwo heb ik niet afgemaakt, mijn examen haalde ik op een tiende punt niet. En ik wil nog wel graag verder studeren. Maar ik ben nu wel zo ver dat ik ook graag mijn kansen met het baanwielrennen wil pakken. Is dat te combineren? Ik denk het wel. Ik wil graag sportmarketing studeren, maar dan heb ik wel mijn havo-diploma nodig. Daar heb ik nu specifiek voor gekozen, volgende maand doe ik examen. Even een stapje terug, om daarna een stap vooruit te kunnen doen. Ik werk nu sinds een paar maanden als assistent-teammanager bij de KNWU op Papendal. Daar wil ik graag verder, maar dan heb ik wel diploma’s nodig.’’

Avontuur

Even terug in de tijd. In kleine berichten in de regionale krant duikt haar naam op. Ze is de dochter van bondstrainer Jan de Graaf, pupil in een heus wielernest, want ook moeder Ria fietste een aardig rondje mee en ook jongere zus Tamara werd gegrepen door het wielervirus. Eigenlijk nog voor Michelle de pedalen opzocht. ,,We werden als kinderen niet gepusht om te fietsen, mochten eigenlijk zelf aangeven welke sport we wilden gaan doen. Bij mij was dat na wat omzwervingen in judo en ballet vooral atletiek. Hardlopen was wat ik het liefste deed, bij de plaatselijke vereniging AV’34. Ik heb heel vaak de Acht van Apeldoorn gelopen. Heerlijk.’’ Avontuur en lef, ze kreeg het met de paplepel ingegoten, verklaart ze haar passie voor de baan. ,,We hebben altijd avontuurlijke vakanties gehad. Veel wandelen, reizen, de bergen in. En ik vond als kind buitenspelen altijd al leuk en was op school met gym al erg fanatiek. Dat zit in me.’’

Als kind ging ze vaak met haar vader mee naar bondstrainingen om te kijken, maar de sport greep haar – nog - niet. ,,Al vond ik de verhalen die mijn moeder me vertelde over koersen met Leontien van Moorsel altijd wel interessant. Pas toen haar iets jongere zus Tamara de baanfiets pakte, moest ook Michelle er aan geloven. ,,Toen ik eenmaal op een baanfiets had gezeten, wilde ik niet meer anders, waar ik altijd zei dat ik niets met fietsen had. Ik was al veertien toen ik echt ben begonnen bij het Adelaar Ladies Cycling Team, ik ben van mijn geboorte al lid van die vereniging.’’

Volledig scherm Michelle de Graaf, in 2015, vlak voor haar deelname aan het EK baanwielrennen tot 23 jaar in Athene. © Cees Baars

Laat misschien, maar haar talent kwam wel direct naar boven. Binnen jaar won ze het NK baan voor nieuwelingen. ,,Een officieus NK, hoor. Wel jammer, want ik kreeg geen rood-wit-blauwe trui. Maar ik ging steeds meer fietsen en reed steeds betere uitslagen.’’ De Graaf werd al snel opgemerkt door de nationale selectie en mocht meetrainen. ,,Met Peter Schep, de huidige bondscoach voor de duuronderdelen op de baan. En ik plaatste me via het NK voor de EK tot 23 jaar in Griekenland. Mocht ik de twee kilometer tijdrit rijden, de scratch en de puntenkoers. Sliep ik bij Elis Ligtlee op de kamer, toen ook nog een belofte. Mijn tijden waren niet verkeerd, zeker niet voor mezelf, al was het gat met de internationale top nog wel groot.’’

Topjaar

2015, het bleek een topjaar voor de jonge Michelle de Graaf die zich naast het EK op de baan in Athene ook op de weg liet zien. Ze haalde op de weg podiumplaatsen bij de junioren bij de Wielerronde van Standaardbuiten, de regiokampioenschappen Midden & Oost en de Ronde van Klein Zwitserland. Haar groei zette alleen niet door, ten minste niet hard genoeg in de ogen van de bondscoaches. Na het EK mocht De Graaf niet meer meetrainen. ,,Andere reden toen harder, zo hard is het. Al heb ik daarna nog wel veel NK’s gereden en regelmatig op het podium gestaan, terwijl er veel nationale toppers aanwezig waren.’’

,,Misschien dat het me wel parten heeft gespeeld dat ik zo laat ben begonnen’’, geeft ze toe. ,,Soms heb ik daar wel spijt van. Zeker omdat ik zoveel plezier in deze sport heb. Dat is wel belangrijk voor me, want als ik er geen plezier meer in heb houdt het op.’’

Stagnatie

Juist in de jaren dat ze de kloof met de Nederlandse top zou moeten dichten, stagneert de ontwikkeling van Michelle de Graaf. ,,Ik heb een moeilijke periode achter de rug’’, geeft ze zichtbaar aangeslagen toe. ,,Op school ging het niet lekker en thuis was de situatie ook niet ideaal. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan en ik heb mijn vwo-opleiding niet af kunnen maken. Ik heb me daarnaast ook niet volledig op het fietsen gefocust, was meer met andere dingen bezig. Ik heb het altijd lastig gevonden om keuzes te maken, al vanaf kleins af aan. Nu nog. Baan of weg? Vwo of havo? Sportcarrière of maatschappelijke loopbaan, ik twijfel altijd. En dat pakt niet altijd goed uit.’’ Tot vorig jaar. De Graaf kiest er bewust voor de havo te volgen. ,,Ik wil een hbo-studie volgen, sportmarketing. Zo’n studie kan ik veel beter combineren met topsport. Dan krijg ik de kans om nog één keer alles te geven, nog één keer te proberen de nationale top te halen. Want ik wil zo graag een keer Nederlands kampioen op de achtervolging op de baan worden. Dat is mijn doel.’’

Volledig scherm Een jong wielrennertje krijgt zoenen van rondemissen Michelle de Graaf en Tamara de Graaf tijdens de Kick off voor het WK baanwielrennen in Apeldoorn. © Kevin Hagens

Vriend

Of dat er nog inzit, daar moet De Graaf de komende tijd zelf het antwoord op geven. Na een nare periode in de privésfeer lijkt er weer hoop te gloren voor de Apeldoornse, die tijdens het WK baanwielrennen in Apeldoorn wel veel aanwezig was voor pr-werkzaamheden. Ze mocht truien aanreiken op het podium en trad met zus Tamara op als rondemiss. ,,Vorig jaar was op alle facetten heel bijzonder. Na jaren gingen mijn ouders echt uit elkaar. Dat heeft er jarenlang in gehakt, maar vorig jaar heb ik toch weer wat van me kunnen laten horen. In de Ronde van Zweden won ik een etappe, op het NK werd ik in december derde op de individuele achtervolging. En leerde ik Richard kennen’’, zegt ze met glimmende ogen. Richard is Richard Jansen, haar vriend, die haar met nog een andere wielerdiscipline in aanraking bracht. ,,Door hem ben ik Fixiewedstrijden gaan rijden. Met een baanfiets op de weg, dus zonder remmen omlopen rijden. Richard reed voor een Italiaans ploeg en had een afspraak met de ploegleider. Ik ging mee voor de gezelligheid naar Milaan en in dat gesprek kwam naar voren dat ik ook fietste. En de ploeg had een vrouw nodig. Ik wist niet of ik dat wel aankon, ben eerst een wedstrijd in Rotterdam gaan rijden en vond het direct leuk en spannend. Was ik ook zo aangenomen.’’ De Fixiewedstrijden bestaan vooral uit vier grote wedstrijden in Milaan, New York, Barcelona en Londen. ,,Geweldig toch? Zo mooi om te doen. Al heb ik ook wel het idee dat de ploeg me interessant vond vanwege mijn intensieve social media gebruik. Dat is daar erg belangrijk. Maar vergis je niet, bij deze wedstrijden staan duizenden toeschouwers langs het parcours. Het is heel aparte sfeer, wat alternatiever dan het gewone wielrennen. Wat meer tatoeages langs de lijn, haha.’’

Volledig scherm Apeldoorn - Portret Michelle de Graaf, wielrenster, wielertalent. In Omnisport. Foto Rob Voss - www.robvoss.nl © Rob Voss

En met Richard in haar leven, neemt het plezier ook weer toe. ,,We doen hele leuke dingen met elkaar. Vorig jaar zijn we na een vakantie in Rome teruggefietst naar huis. Tien dagen met een karretje achter de fiets en slapen in een tent. Heerlijk, avontuur. Dat gaan we nu ook doen na de Ronde van Zweden die ik ga rijden. Weer op de fiets naar huis. Goed voor de conditie en inhoud ook, die ik weer op de baan kan gebruiken. Ik denk dat ik op de individuele achtervolging op de baan nog wel van me kan laten horen de komende jaren. Dat is mijn doel. En een diploma.’’