Nog geen titel voor handbalsters van Broekland: ‘Alles ging fout’

korfbal DOS’46 klaart ook laatste klusje en wordt vijfde

De korfballers van DOS’46 hebben hun laatste wedstrijd in deze editie van de Korfbal League in winst omgezet. Door de 20-23 overwinning bij Groen Geel eindigt de formatie uit Nijeveen op een verdienstelijke vijfde plaats. Jesse de Jong was met zeven treffers de gevierde man.