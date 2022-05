Nu er eindelijk weer voor de prijzen wordt gestreden, keert ook de echte spanning terug

Houtzager-Kay­ser houdt WK-droom levend met derde plaats in GP Mannheim

Ze wil net als haar man Marc Houtzager in augustus naar het WK in het Deense Herning. Met een derde plaats in de internationale driesterren GP van Mannheim zette Julia Houtzager-Kayser met haar High Five de volgende stap richting haar WK-debuut. Met de tienjarige merrie debuteerde ze in West-Duitsland en passant voor het Oostenrijkse team.

10 mei