De 'nuchtere boer' gaat Down Under

Het is hectisch in huize Galdermans, in hartje Steenderen. ,,Ik ben momenteel met een soort afscheidstournee bezig", concludeert de geboren Almenaar op deze ijskoude dinsdagmiddag, enkele dagen voor zijn vertrek. ,,Biertje hier, etentje daar..." Hij zucht eens diep. ,,Snel nog even iedereen gedag zeggen en dan begint het avontuur."

Galdermans wordt omringd door verhuisdozen en is druk aan het pakken voor de grote oversteek. ,,Al onze spullen worden verscheept in een zeecontainer, die een reis van zes weken op zee gaat afleggen."

Spannend

Samen met zijn vrouw Renée landt Galdermans maandag al in zijn nieuwe land van bestemming. ,,In het afgelopen hemelvaartsweekend heb ik de knoop doorgehakt en besloten we deze nieuwe uitdaging aan te gaan. We hebben dus al even aan het idee kunnen wennen, maar spannend is het zeker."

Het doel is dat Galdermans de komende anderhalf jaar een nieuwe markt gaat aanboren voor zijn werkgever, Waste Treatment Technologies (WTT). ,,Een recyclingbedrijf uit Oldenzaal, dat zich gespecialiseerd heeft in technologische ontwikkelingen op het gebied van afvalverwerking. We zijn, bijvoorbeeld, veel bezig met energie opwekken uit afval. Anderhalf jaar geleden heeft WTT al een vestiging geopend in Canada en nu is het mijn taak ook in Australië een nieuwe markt aan te boren." Of op z'n Cruijffiaans: ,,Ik stap boven aan de piramide in, daar waar nog helemaal geen piramide is."

Afscheidsspeech

In zekere zin vergelijkbaar met zijn periode bij AZC. ,,Trainer René Knuiman en ik kwamen op exact hetzelfde moment binnen bij de club, zeven jaar geleden. Samen hebben we het hele traject meegemaakt van de vierde naar de tweede klasse. René stipte dat zondag nog aan tijdens zijn afscheidsspeech voor mij. 'Je kwam over van zaterdagvierdeklasser Almen, maar door hard te werken, heb je je ontwikkeld tot een goede middenvelder in de tweede klasse en een vaste waarde in het elftal', zei René."

,,Ook benadrukte hij dat ik een stabiele factor was tussen al die druktemakers in het team. Ik stond bekend als de nuchtere boer uit Almen, haha. Het was een hartverwarmend afscheid en het ingelijste jubileumshirt dat ik heb ontvangen, krijgt een speciaal plekje in onze nieuwe woning."

Open vizier

Galdermans treedt het avontuur met open vizier tegemoet. ,,Die anderhalf jaar tot een succes maken en met mijn vrouw gelukkig worden, is eerst het doel. Ik sluit niet uit dat we in Australië blijven, maar de vraag is ook hoe erg gaan we alles gaan missen. Familie, vrienden, voetbal; het is niet niks."

Galdermans waakt in elk geval voor een burn-out, verzekert hij. Zijn nieuwe hobby moet hem helpen ontspanning te vinden. ,,Voetbal zeg ik voorlopig vaarwel, daar heb ik geen tijd meer voor, denk ik. Maar tijdens onze huwelijksreis op Bali heb ik een nieuwe passie ontdekt: surfen. De oceaan ligt straks op tien minuten afstand, dus ik denk dat ik regelmatig tussen de golven te vinden ben."

Niet alleen de zee, ook de wereld ligt aan zijn voeten. ,,Ik kijk er naar uit mooie roadtrips door Australië te maken. En Nieuw-Zeeland is 'om de hoek'. Dat land ga ik zeker van mijn bucketlist afstrepen."