Nuchtere dartsensatie Jansen is na eerste toernooizege nog dronken van geluk: ‘Onmeunig mooi’

Toen hij begin dit jaar zijn eerste tourcard voor de Pro Tour van de grootste dartsbond PDC bemachtigde, werd de Holtense debutant als held onthaald bij zijn huis, met een heuse erehaag. En hoe was dat na zijn sensationele zege bij het negende Players Championship in het Engelse Barnsley dit weekend? ,,Er was helemaal niemand toen ik thuiskwam, haha. Mijn moeder had dat tegengehouden. We hadden problemen op het vliegveld, ik was al helemaal naar de bliksem. Ik ben lekker mijn bed ingedoken.”