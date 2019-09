Olympia's Tour keert terug in Hardenberg

Olympia’s Tour was in 2016 en 2017 ook al te gast in Hardenberg. In beide jaren had de wedstrijd een beloftenstatus. In dat eerste jaar was er een ploegentijdrit voorzien in de gemeente, het jaar daarop was er een rit die eindigde in een sprint die een dubbele winnaar kreeg. Fabio Jakobsen deelde de zege met Gerben Thijssen.