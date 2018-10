Olympisch kampioen Lee wordt marathonschaatser bij AB Vakwerk uit Emmeloord

Lee meldde zich in augustus telefonisch bij teammanager Teun Breedijk met de vraag of er nog plaats was in het marathonteam van AB Vakwerk. ,,Natuurlijk’', had die geantwoord. ,,Daarna ben ik twee maanden bezig geweest om alles te regelen'', aldus Breedijk. Dinsdagavond begroette hij de schaatser op Schiphol. Lee wordt ploeggenoot van onder anderen Gary Hekman en Frank Vreugdenhil.