Olympisch schaatskampioen Carlijn Achtereekte in een race-auto op Zandvoort

Jumbo, de sponsor van het schaatsteam van Achtereekte, houdt deze keer voor het eerst ook een vrouwenwedstrijd tijdens de zogenoemde Max Verstappendagen. De ogen van Achtereekte beginnen te glinsteren als ze over de racesport begint. ,,Ik vind het geweldig’’, reageert ze vlak voor de races tijdens de pinksterdagen. ,,Maar ik had nooit in een raceauto gezeten. Drie dagen heb ik volle bak moeten oefen op het circuit van Assen. Een dagje theorie en twee dagen op de baan. En ik wil niet afgaan natuurlijk. Nee, ik wil gewoon winnen.’’



Achtereekte racet twee dagen op Zandvoort in het damestoernooi, met in totaal zeventien bekende Nederlandse vrouwen in de Ladies GT Race Competitie. ,,Prinses Laurentien doet mee, zij is echt heel goed en gedreven hoor. Maar ook Britt Dekker, Kim Feenstra, Olcay Gulsen, Pernille La Lau, Ellen ten Damme, Barbara Barend en Monic Hendrickx bijvoorbeeld.’’