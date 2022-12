Om te kunnen overleven in de hoofdklasse moet Sparta beter gaan schieten: ‘Wij waren daarin minder scherp’

volleybal VC Zwolle op aanvallend vlak afgetroefd door Sudosa-Desto: ‘Pas op het einde begonnen we weer wat te spelen’

De reeks van vier ongeslagen wedstrijden van VC Zwolle Topvolleybal is afgebroken. Die serie begon half november met een spectaculaire vijfsetter tegen Sudosa-Desto en eindigde in Assen opnieuw na vijf sets (3-2). ,,We zijn op bluf en power afgetroefd, iets waar we normaal gesproken wel goed in zouden moeten zijn”, vond coach Eric Meijer.

3 december