Ommense springruiter Schuttert zesde in GP Hohenkirchen, voor Rouvener Houtzager

Vaak als er een Schuttert-telg in het nieuws is gaat het vaak over zijn jongere broer en collega Frank, maar de Ommense springruiter Hendrik-Jan Schuttert bewees in het Noord-Duitse Hohenkirchen ook nog steeds op internationaal topniveau mee te kunnen. Bij zijn debuut met zijn elfjarige toppaard Halla in een viersterren Grote Prijs sprong de combinatie naar de zesde plaats.

,,Dit paard is de afgelopen twee jaar regelmatig geblesseerd geweest, maar ik ben ontzettend blij dat alle energie die we erin hebben gestoken niet voor niets was. Ik heb persoonlijk altijd in dit paard geloofd”, verklaarde Schuttert over waarom het met Halla wat langer duurde voordat de combinatie aan het grote werk kon beginnen. Schuttert zelf was zodoende ook een aantal jaren afwezig op internationaal hoog niveau. Het was voor het eerst zondag dat de combinatie hindernissen tot 1.60 meter overwon, de maximale hoogte.

Na een foutloze basisomloop maakte de combinatie in de barrage wel een fout, waardoor het kansloos was voor de winst. Wel ontving het 5500 euro aan prijzengeld. Het resultaat riep de vraag op wat er deze zomer mogelijk is. In juli staat het thuisconcours CSI Ommen op het programma, dat de familie Schuttert jaarlijks organiseert. ,,Vorig jaar reed ik niet en dat beviel mij vanwege de drukte heel goed, maar als Halla zo springt is het bijna zonde om haar daar niet te rijden.” De kans is dus aanwezig dat het publiek hem dit jaar wél in actie ziet.

Rouvener Marc Houtzager maakte een fout in het basisparcours, maar zijn tijd bleek dermate snel dat hij met zijn toppaard Holy Moley als achtste eindigde. Een dag eerder was de combinatie derde in het Championat, ook een lastige hoofdproef, waardoor Houtzager ook een uitstekend toernooi kende en beloond werd met meer dan 10.000 euro prijzengeld.

Vierspanmenner Heus wint met Oranje landenwedstrijd Windsor

De Eerbeekse vierspanmenner Hans Heus won bij de Royal Windsor Horse Show, in de voortuin van Windsor Castle van de Britse koninklijke familie, de landenwedstrijd met Oranje. Die zege dankte Heus overigens wel voornamelijk aan zijn teamgenoten, legende IJsbrand Chardon en Koos de Ronde. Heus was bij de eerste twee van drie onderdelen de minst presterende, en zodoende het wegstreepresultaat.