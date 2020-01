Ommense topwaterpoloër Muller staat voor cruciale maanden

EK waterpoloMet het EK, het OKT én de eventuele deelname aan de play-offs in de Franse competitie breken er spannende tijden aan voor Jorn Muller. ,,Dat wordt allemaal erg lastig, maar is ook niet onmogelijk'', klinkt het even hoopvol als realistisch uit de mond van de 24-jarige topwaterpoloër.

De afgelopen vier jaar stonden voor Ommenaar Jorn Muller in het teken van zijn favoriete sport, waterpolo. Om aan te sluiten bij het vereiste internationale niveau, vertrok het talent op advies van de toenmalige bondscoach Robin van Galen ruim drie jaar geleden vanuit Zwolle naar Spanje. Na een seizoen acclimatiseren in de onderste gelederen volgde de overstap naar topclub CN Sabadell, waar deelname aan de Champions League het absolute hoogtepunt betekende. ,,Zeven Europese uit- en thuiswedstrijden zijn natuurlijk fantastisch. Daar heb ik echt van genoten.''

Aan het begin van zijn tweede seizoen veranderde echter alles. ,,Toen werd de coach ontslagen en met de komst van de nieuwe trainer veranderde het stukje cultuur waar ik me juist zo thuis bij voelde. Toen heb ik besloten te vertrekken.''

Opperbest

Omdat inmiddels het laatste jaar richting olympische kwalificatie was aangebroken en Muller zijn familie, vriendin en vrienden meer wilde zien, besloot hij om in augustus 2019 in te gaan op een aanbieding van de Franse eredivisionist Douai, dat zo'n 40 kilometer van Lille ligt. Ondanks het ietwat lagere niveau voelt de international zich daar opperbest. ,,Ik ben daar een belangrijkere speler dan in Spanje, dus ik krijg meer speeltijd. Daarnaast zijn er meer contactmomenten met het nationale team en die kan ik vanuit Douai beter invullen.''

Ondanks de kleine stap terug wordt er nog altijd negen keer per week getraind. De flankspeler leeft als professional door een toelage waarmee in het dagelijks levensonderhoud kan worden voorzien. ,,Daar zal ik aan het einde van de rit niet veel van overhebben, maar ik kan mij wel volledig focussen op mijn sport.''

Deze vrijdag vertrekt Muller met het nationale team naar het EK in Boedapest, waar Roemenië, Rusland en Servië de tegenstanders in de groep zijn. De eerste wedstrijd, tegen de Roemenen, bepaalt vermoedelijk de mate van succes in de Hongaarse hoofdstad. ,,Servië is de top van de wereld en Rusland staat bij de eerste acht van Europa. Dat wordt lastig. Winnen van Roemenië betekent waarschijnlijk een wedstrijd tegen de nummer twee uit een andere poule. Dan kunnen we nog bij de eerste acht eindigen.''

Bij die positie komt de A-status van NOC/NSF in beeld, wat meer mogelijkheden en trainingsfaciliteiten kan betekenen. ,,Een beetje zoals de situatie bij de vrouwen. Die trainen fulltime in Zeist en kennen daardoor een ideale voorbereiding op hun toernooien.''

Beide benen op de grond