Omnisport Apeldoorn krijgt EK baanwielrennen voor junioren en beloften: ‘Hopelijk met publiek’

Lycurgus deelt Dynamo harde tik uit in week van de waarheid: beker blijft in Groningen

18 april In de week van de waarheid van het nationale volleybal heeft Amysoft Lycurgus de eerste tik uitgedeeld. De Groningers versloegen het Apeldoornse Draisma Dynamo in de volleybalbekerfinale met 3-1. Beide ploegen staan vanaf woensdag ook tegenover elkaar in de strijd om de landstitel in een best-of threestrijd.