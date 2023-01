Ondanks dat Mulder zijn eigen feestje verstiert in Exloo, kan hij met goed gevoel naar debuut bij Jumping Amsterdam

Hij was op weg naar de zege in de internationale tweesterren Grote Prijs van het Drentse Exloo, maar op weg naar de winst ging het fout voor Dalfsenaar Pim Mulder en zijn Memphis Z. De combinatie maakte in een fout in de barrage, waardoor de snelste tijd enkel nog goed was voor een goede eindklassering (6e). Ook met zijn andere paarden was Mulder bij het meerdaagse concours in vorm, in totaal goed voor dik 7000 euro aan prijzengeld.

De combinatie overtuigde de afgelopen maanden dermate, met onder meer een tweede plaats in de driesterren GP van Leeuwarden en een zevende plek in de viersterren GP van Maastricht, dat bondscoach Jos Lansink hem selecteerde voor Jumping Amsterdam, eind deze maand in de RAI. In principe gaat Mulder daar zijn allereerste vijfsterren GP ooit springen, op het allerhoogste niveau in de springsport.

Dat Mulder de barrage haalde in Exloo was gezien de vorm niet eens meer een heel grote verrassing, na de barrages op de grotere toernooien in Leeuwarden en Maastricht. Vorige maand haalde de combinatie ook nog de barrage in de tweesterren GP van Lichtenvoorde. Een foutloze en snelle barrage zat er ook daar niet in (6e), net als zondag en in Maastricht. Alleen in Leeuwarden liet de combinatie in beide omlopen alle balken liggen. ,,Ik nam iets teveel risico naar de eerste hindernis, zonde", aldus Mulder.

Bonhof negende in GP Opglabbeek

Na een pauze van een drietal maanden sprong Epenaar Kars Bonhof voor het eerst weer een internationaal toernooi met zijn eenogige toppaard Hernandez. De combinatie liet zaterdagavond meteen zien dat het in de afgelopen ruim twee jaar een uitstekende combinatie is geworden dat meekan op het allerhoogste niveau, door beide omlopen met hindernissen tot 1.45 meter meteen foutloos te springen.

De tijd in de barrage was echter bij lange na niet snel genoeg om in aanmerking te komen voor de winst (9e). De Belgische winnaar Guisson (Naturelle) was namelijk meer dan drie seconden sneller. ,,Ik heb wel redelijk snel gereden, zo hard als ik kon. Hernandez is van nature niet snel, maar wordt steeds sneller, dat is ook belangrijk.”

De combinatie, die afgelopen jaar debuteerde in Oranje, richt zich op het NK in het voorjaar. Dit omdat Bonhof maar één toppaard heeft. Het NK is het eerste serieuze meetmoment van het seizoen.