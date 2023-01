Ondanks de twaalf treffers van scherpschutters Groot Kormelinck en Tamas verliest BZC nipt bij koploper SVH

Toch was de invaltrainer content met de uitslag. ,,Als we wat breder bezet waren geweest, speelden we een heel andere wedstrijd. We hebben wel vrijuit gespeeld, en dat met drie jeugdspelers in de ploeg. Als je ziet dat we in het laatste kwart op een geven moment twee punten achterstand hebben, had het ook zomaar nog de andere kant op kunnen vallen. We hadden hier niets te verliezen, dus met het spel was ik blij.“