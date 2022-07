Ondanks een pittige blessure tekent wielrenner Chiel Schulten voor het Scorpions Racing Team, hij gaat een stap omhoog

Etappekoers in Italië

Schulten is blij met de transfer naar de nieuwe ploeg. ,,Ik zie het weer als een stapje omhoog. We gaan ook nog een etappekoers in Italië rijden. Ik hoop dat ik mij verder kan ontwikkelen en de stap naar de profs kan maken. De Ronde van Vlaanderen, dat lijkt me toch wel gaaf om die een keer te rijden. Nu is dat nog niet aan de orde. Eerst maar eens zien of ik nog beter en sterker kan worden.”