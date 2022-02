Ongekende ontlading bij DOS’46 nu de plaats in de Korfbal League is veiliggesteld: ‘Dit is echt een meevaller’

Als de zoemer gaat is het net alsof DOS'46 landskampioen is geworden of de Europa Cup heeft gewonnen. De ontlading is enorm, de opluchting evenzeer. Christian Dekkers zit op de knieën in elkaar gekrompen op de grond, teamgenoten slaan hem op de schouders. Als hij weer op zijn benen staat, wordt hij door iedereen geknuffeld. Voor de club is het een zware week geweest, met het vroegtijdige afscheid van coach Edwin Bouman. Voor schutter Dekkers is het dubbel zwaar geweest omdat zijn opa - en trouwste fan - in het ziekenhuis is beland, met slechte vooruitzichten. ,,Ik heb donderdag niet getraind, maar de trainer heeft me laten staan. Dan kan ik maar een ding doen: alles geven. Voor opa.’’