Ongenaakbaar Kwiek dendert richting eredivisie

Alle posities in Raalte zijn dubbel bezet. Vooral in de hoeken beschikt het team over enorm veel kwaliteit. Coach Tonio van Rhee wisselde na een kwartier spelen in de tweede helft zijn complete team. Maar de doelpuntenproductie stagneerde geen moment en het spelniveau werd nauwelijks minder.

Ondanks de royale, makkelijke zege was Van Rhee niet tevreden over hetgeen zijn selectie had laten zien. ,,We moeten veel scherper zijn. In de dekking moet het nog directer en we moeten nog leren om elkaar te zeggen waar het op staat. We hadden vandaag niet echt de drive en de spirit om het thuispubliek te vermaken. Volgende week in de uitwedstrijd tegen de nummer twee PSV moet het veel beter.”