Ook in het nieuwe seizoen is contrast in Deventer groot

Voor de één een bittere pil, voor de ander een reddingsboei. Dit voorjaar was het stopzetten van de landelijke hockeycompetities een feit. Er werd niet meer doorgespeeld en de resultaten en klasseringen bleven staan, zonder gevolgen. Geen degradatie en dus ook geen promotie.

Hoe goed of slecht de ploegen er voor het stopzetten van de competitie er ook voor stonden, de teller begon zondagmiddag gewoon weer op nul. Een schone lei en voor de Deventer hockeysters was er dus meteen een kans om punten te pakken en voor het eerst in een lange tijd in de bovenste regionen van de ranglijst te staan. De Kromhouters stak daar echter een stokje voor. Een verrassende 2-0 voorsprong bij rust voor het Deventer team van trainer Bas Jonker werd in de tweede helft omgebogen door de thuisspelende ploeg. Ook de eerste wedstrijd van het seizoen werd verloren: 4-2.