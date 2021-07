Ook na NK-titel is het voor BMX’ster Ruby Huisman soms nog moeilijk om over Papendal te lopen. ‘Overal zie je die olympische ringen’

Teleurstel­ling is groot bij Hierdense BMX’ster Ruby Huisman na mislopen olympisch ticket

9 mei Het was het weekeinde van de waarheid voor de Hierdense BMX’ster Ruby Huisman (22), maar het werd een grote deceptie. Door materiaalpech en een harde val liep ze tijdens de wereldbekerwedstrijden in Verona het laatste olympische ticket mis. De teleurstelling is groot, erg groot.