Ook zonder winst revancheert SWOL 1894 zich behoorlijk in tweeluik tegen koploper

Op zaterdag werd het in Leerdam 17-4 voor De Linge, terwijl het in de zondagse krachtmeting duidelijk beter ging en er 9-13 op het scorebord kwam. ,,Meer dan een wereld van verschil’’, vond Hans van Zeeland. ,,In het eerste duel misten we de felheid en aanwezigheid om gevaar te stichten. Dat moest beter en ging beter. Tot ver in de derde periode stonden we naast de kampioen en hebben we laten zien dat we thuishoren op dit niveau.’’