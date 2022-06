Opluchting bij Rood-Wit, emotie bij Sparta: ‘ Seizoen van uitersten’

Bij Rood-Wit was de euforie groot toen in de zaal voor het eerst in de clubhistorie promotie naar de eerste klasse was behaald. De ploeg uit Wezep kon zich daarna moeilijk opladen voor het tweede deel van de veldcompetitie en verloor vier keer op rij. Aanvoerster Corine André: „Het is een seizoen van uitersten. In de zaal hadden we promotie als ambitie uitgesproken, omdat de competitie gehalveerd was. We hebben een fantastisch zaalseizoen gedraaid en kwamen helemaal euforisch het veld op. Maar daar speelden we heel slechte wedstrijden. We waren allemaal eilandjes geworden en er waren veel wisselingen door blessures.”