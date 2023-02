Opmars Ommense springruiter Schuttert leidt tot terugkeer in het miljoenenbal

Voor Schuttert was het al de vierde maal dat een Global-team hem strikte, maar door de coronacrisis reed hij tot nu toe twee volledige seizoenen in de ‘Champions League van de paardensport’. In het eerste jaar op eigen benen toonde de voormalig pupil van bondscoach Jos Lansink klaar te zijn voor het hoogste niveau. Met een handvol talentvolle paarden won hij zelfs een drietal kleinere internationale GP's.

Prijzenpot van meer dan 36 miljoen euro

De Global Tour, waarvoor alleen de wereldtop in aanmerking komt, bevat zowel een teamcompetitie als een individuele competitie. De gezamenlijke prijzenpot is meer dan 36 miljoen euro, die in 16 etappes over de hele wereld verdeeld wordt. Voor ieder team komen er per etappe twee rijders in actie. Aan het eind van het seizoen, in november bij de zeer lucratieve play-offs in de Tsjechische hoofdstad Praag, strijden onder meer de teams nog voor een moddervette bonus.