Opnieuw slaat noodlot toe bij Mark Koning van Webton: ‘Zuur dat mij dit overkomt’

De middenman van Webton Hengelo staat een lange revalidatie te wachten. En dat is pijnlijk voor de 2,07 meter lange Koning. Want een hernia hield hem het afgelopen jaar al vaker langs de kant dan hem lief was. ,,Die hernia liep ik vorig jaar oktober op. Ik heb tot december platgelegen, in januari ben ik begonnen met fysiotherapie. Ik werd steeds fitter en heb in april weer enkele wedstrijden meegespeeld met Webton, maar in augustus - anderhalve week voordat we begonnen met de voorbereiding op het seizoen - kreeg ik opnieuw last van mijn rug.”



De laatste weken ging het een stuk beter. Koning voelde zich goed. Zo goed zelfs, dat hij zijn volleybaloutfit zaterdag weer aantrok. ,,Niet met de verwachting dat ik veel zou spelen, maar toch... Het was fijn om er weer bij te zijn, ik had er erg veel zin in. Ik speelde in de eerste set een paar punten mee en mocht in de vierde set starten om wat extra energie in het team te brengen.”