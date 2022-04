Oppermachtig LHC grijpt na 21 jaar weer titel en promoveert naar hoofdklasse

„Als je alles wint, ben je de terechte kampioen”, concludeerde trainster Linda IJsseldijk, die zelf als speelster het vorige kampioenschap met LHC ook meemaakte. „Ja, dat is heel grappig, dat was 21 jaar geleden. Toen waren we een aantal jaren op rij kampioen geworden en werd het een beetje gewoon. Dit kampioenschap als coach is daarom misschien nog wel mooier. Dit team heeft het ook enorm verdiend. De sfeer is ontzettend goed, de meiden willen echt voor elkaar werken. We hebben een fantastisch seizoen gedraaid. We hebben wel wat mindere wedstrijden gespeeld, maar als je zelfs die wint, dan doe je het goed.”