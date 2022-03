Oranje Zwart en KIOS doen goede zaken

Mens en sport Zwabber­voet maakt einde aan schaatscar­riè­re van Femke Beuling (22) uit Emmeloord: ‘Je wil zelf graag bepalen wanneer het klaar is’

Ze was wereldkampioen op de 500 meter bij de junioren en had grote plannen ook bij de senioren de show te stelen. De schaatstop van Nederland en de wereld was het doel. Maar Femke Beuling uit Emmeloord kampt met een zwabbervoet: het einde van haar carrière.

11 maart