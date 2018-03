Organisatie Ster neemt extra voorzorgsmaatregelen tegen kou

In de karavaan rijdt een extra bus mee om eventueel renners met onderkoelingsverschijnselen op te pikken. “Daarmee hopen we eventuele problemen met de kou te tackelen” zegt organisator Jan van Ommen. “De bus rijdt voor de bezemwagen, die de renners uit koers neemt en heeft veertig zitplaatsen. In de bus hebben we honderd dekens liggen voor uitgevallen renners.”