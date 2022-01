Orion verpest het verjaarsdagfeestje van Dynamo-speler Martijn Brilhuis

Fenna de Jong en Henco Pullen kunnen DOS’46 geen pijn doen, Nijeveense korfbal­lers bijna zeker van handhaving

DOS’46 heeft goede zaken gedaan in de strijd om handhaving in de korfbal league. In een weinig sprankelend duel werd het puntloze Oost-Arnhem met 17-12 opzij geschoven. Als de twee ploegen elkaar in de degradatiepoule zouden ontmoeten dan heeft DOS’46 van de Arnhemmers niets meer te vrezen.

23 januari