OSSO wil met voetbal criminaliteit voorkomen

Het aantal Cruijff courts in Nederlandse steden groeit enorm. In Apeldoorn pakte de gemeente in 2008 de handschoen op om het samen op straat spelen door jongeren te motiveren. Samen met de Johan Cruijff Foundation werden er meerdere voetbalvelden met kunstgras aangelegd. Maar niet overal werd dat met gejuich ontvangen, want omwonenden waren al snel bang voor hangplekken, overlast en vandalisme. De angst regeerde.

Stimenz, een organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en op de Veluwe, zag kansen om een rol in de problematiek te spelen. Of beter nog, in de oplossing voor de problemen. Initiatiefnemers Gino Sergio en Reza Ngarigota van Stimenz wilden het ongelijk van omwonenden bewijzen door de jongeren op een positieve manier te beïnvloeden. Niet met zwaaiende vingers of met dreigende woorden, maar met voetbal. En jongeren aanspreken op gelijk niveau, in plaats van een wijkagent te laten handhaven. Die begeleiding kan juist problemen voorkomen, was het idee. Eind 2008 kregen Gino en Reza groen licht voor hun project dat de naam OSSO meekreeg, dat staat voor Op Straat Sportief Ontmoeten.

Samen met jongeren uit de wijken worden sportieve activiteiten georganiseerd met de nadruk op straat- en zaalvoetbal. Maar ook hoe je met elkaar moet omgaan en respect voor elkaar hebben staan hoog in het vaandel.

Zeshonderd jongeren

De medewerkers van Stimenz moesten het OSSO-project naast hun andere werkzaamheden doen, totdat duidelijk werd dat het sportproject wel erg veelomvattend werd. Kevin Diepeveen, jongerenwerker en voetbaltrainer, werd fulltime aangetrokken voor het OSSO-project. ,,We hebben inmiddels met meer dan zeshonderd jongeren in Apeldoorn regelmatig contact. Soms is een gesprekje voldoende, maar het gaat vooral om een band op te bouwen met de jongeren’’, vertelt Diepeveen. ,,Dat gaat laagdrempelig. We willen de jongeren bereiken die nog niet aan activiteiten meedoen of bij een club zitten. We willen ze mee laten doen in het verenigingswezen en zich laten inleven in de belevingswereld van anderen.’’

Met als grootste doel het voorkomen van overlast en criminaliteit. Preventieve werking dus. ,,We gaan de veldjes af, geven jongeren een hand, kijken ze in de ogen en vragen hoe het met ze gaat. Normen en waarden kun je dan goed aansturen binnen een groep. We willen ze inspireren, vormen en iets meegeven. Door ze mee te laten doen aan voetbaltoernooitjes, uit te nodigen voor zaaltrainingen en te laten merken dat niet het recht van de sterkste geldt, maar iedereen meetelt. Een veilig klimaat creëren voor iedereen, daar gaat het om. Dat doen we met hulp van de gemeente, de KNVB en WSV dat ons de mogelijkheid geeft om teams in te schrijven voor de competitie, maar iedere club kan daar iets in betekenen.’’

Diepeveen en de OSSO-vrijwilligers streven naar minimaal twee contactmomenten per week met de jongeren. ,,Dan kunnen we alle vragen die ze hebben behandelen. Niet alleen over sport, maar over alles dat in hun leven speelt. Vragen die wij niet kunnen beantwoorden, spelen we warm door naar de juiste instanties. Niet door alleen een telefoonnummer door te geven, maar door de jongeren echt aan de hand te nemen en verder te helpen. Dat werkt, schept vertrouwen.’’

Doorstroming

Het gaat niet primair om de begeleiding van talenten, want voor iedereen staat de deur openen, benadrukt Diepeveen. ,,Maar als je talent hebt kun je echt doorstromen in het zaalvoetbal. We hebben diverse teams in de competitie die volledig bestaan uit jongeren die we op straat hebben leren kennen. Het eerste van WSV speelt eredivisie, de helft van die jongens heeft een verleden bij ons.’’

Kun je na negen jaar OSSO zeggen dat het project is geslaagd? Diepeveen: ,,We doen wat we kunnen, ik ken geen andere stad met een project als dit. We hebben de afgelopen drie jaar subsidie van de gemeente gekregen en ik heb goede hoop voor komend jaar. We schrijven ook diverse andere fondsen aan. Zo proberen we het project draaiende te houden en misschien wel uit te breiden naar andere steden.’’