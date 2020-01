Over de grens gaan, dáár wordt schaatsster Elisa Dul uit Oene beter van

Elisa Dul (21) verbaasde iedereen met een vierde plek op de 1000 meter, afgelopen zondag in Heerenveen. Ze zette al vroeg een prima tijd neer, waar zelfs de grote namen moeite mee hadden. ,,De luchtdruk was hoog, dat maakte de laatste ronde vooral heel zwaar", voelde Dul. ,,Maar dat ligt mij juist wel, ik ben fysiek wel in orde." En toen Jorien ter Mors een rit voor het einde werd gediskwalificeerd, werd het helemaal spannend. Dul stond op dat moment derde. ,,Zelfs het WK was nog in beeld, niet normaal meer. Al was ik toen al zeker van de wereldbekers. Dat was al een overwinning op zich."