Overtuigend Regio Zwolle kan felbegeerde derde plaats in de eredivisie nauwelijks nog ontgaan

Handbal­sters Heeten in dubio: 'We gaan vol voor de eerste plek, maar eigenlijk willen we de derby's ook niet missen'

Na de zuinige 22-19 winst op Zwolle doet Heeten nog steeds volop mee om de titel in de hoofdklasse A. Maar volgens opbouwster en aanvoerster Emma Schoorlemmer (25), woonachtig in Zwolle, is promotie voor de dorpsclub geen must. „We vinden Groningen al best ver.”

