Overwetering laat Heeten zweten, Voorwaarts bekert eenvoudig verder

HANDBALDe derby tussen Overwetering en Heeten in de voorronde van het bekertoernooi was er een met twee gezichten. De eerste helft was duidelijk voor de gasten uit Heeten, in het tweede bedrijf was Overwetering de bovenliggende partij. De Olster ploeg werkte zich donderdag na een 11-17 achterstand bij rust helemaal terug in de wedstrijd, maar liep door een paar kleine foutjes in de slotfase toch tegen een nederlaag aan: 25-27.

Heeten-trainer Harry Stoeten wilde niet te lang napraten over de wedstrijd. „Het was niet al te best”, vond hij. „De eerste helft ging heel makkelijk, maar ik weet niet wat er in de thee zat. Overwetering verdedigde offensiever en zette onze middenopbouw vast. Daar hadden we geen oplossing voor, waardoor we een heel lastige tweede helft speelden. Snel vergeten en weer door.”

Fuik

Aldo Nijboer, trainer van Overwetering, had ondanks het verlies een mooie wedstrijd gezien. „We kwamen echt heel goed terug, maar het gat was net te groot. Voor rust trapten we te veel in de fuik van de midvoor-verdediger van Heeten. Zij weet precies het goede moment te kiezen om uit te stappen, wat ons keer op keer keuzestress opleverde.” Na rust waren de rollen omgedraaid. „Heeten heeft goede schutters, daar zetten we meer druk op. En in de aanval hadden we een oplossing voor hun dekking. Heeten heeft uiteindelijk terecht gewonnen, maar we baalden wel even nadat we zo’n goede tweede helft speelden.”

Voorwaarts had in en tegen Bentelo een makkelijke avond. Na een 12-20 ruststand speelde de Twellose ploeg van trainer Rob Wiegman de tegenstander in de tweede helft helemaal weg. Met 22-38 werd de volgende bekerronde eenvoudig bereikt.

Walk-over

Broekland en Kwiek A1 hebben zich met overtuiging voor de eerste ronde van het bekertoernooi geplaatst. In de voorronde liet Broekland met 41-13 geen spaan heel van het bezoekende Bentelo 2 en Zwolle vormde geen partij voor de junioren van Kwiek: 30-10.

„Dit was echt een walk-over”, constateerde Broekland-coach Raymond Diks na de eclatante 41-13 zege van zijn ploeg op Bentelo 2. „De eerste vijf minuten gingen we nog mee in hun trage tempo, maar daarna liepen we snel bij ze weg. We zijn een ronde verder, hebben geen blessures en ik heb mooie acties en doelpunten gezien. Ik ben meer dan tevreden. We komen ze in de competitie nog twee keer tegen, dus dat wordt nog wat.” In de slotfase lag de wedstrijd een tijdje stil vanwege een zware enkelblessure aan de kant van Bentelo.

Geen schijn van kans

Zwolle kon niet overweg met het hars waarmee Kwiek A1 speelde en zag de kans op een overwinning al snel in rook opgaan. Zeker toen nog voor rust speelster Chantal Kroes met rood het veld moest verlaten.

Zwolle-trainer André Biemans: „Ik had alle blessuregevallen thuisgelaten en trad aan met invallers van de A en het tweede. Nog in de eerste helft kreeg Chantal Kroes haar derde tijdstraf en dus rood. Dat sloeg helemaal nergens op, ze was niet eens in de buurt, maar goed. Nee, we hadden geen schijn van kans vanavond en de nederlaag is meer dan terecht. Al vond ik Kwiek A1 ook niet heel sterk. Ik had het zonder hars weleens willen zien, zelfs met deze gekunstelde ploeg.”

Invallers

Het hevig gemankeerde Nieuw Heeten vormde op dinsdag geen partij voor competitiegenoot Pacelli. Trainer Louis Degen hield een handvol speelsters met kleine pijntjes buiten de selectie om ze te sparen voor de competitie. De invallers speelden voor wat ze waard waren, maar konden niet voorkomen dat het Zieuwentse Pacelli met 14-28 de zege eenvoudig opeiste.

Ook LHC moest de overwinning aan de tegenstander laten, maar bood aanzienlijk meer weerstand. De Lemelerveldse ploeg bleef de hele wedstrijd in de buurt van SVBO en stond zelfs enkele malen voor. Toch trok de tegenstander uit Emmen, die in de competitie een niveau hoger speelt dan LHC, met 26-29 aan het langste eind.