Overzicht regionale sport: Playoff-ticket voor Futsal AGOVV en landstitel voor volleyballers Dynamo

VOLLEYBAL

Mannen

Draisma Dynamo is ook dit jaar landskampioen volleybal geworden. De Apeldoorners lieten in de finales van de play-offs niets aan toeval over en versloegen Orion zondagmiddag met 3-0, waardoor de uitslag in de best-of-five in wedstrijden ook 3-0 werd

Finale landstitel: Orion - Dynamo 0-3 (22-25, 2-25, 25-27)