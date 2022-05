Overzicht regionale sport: Promotie tafeltennissers De Brug is een feit en Dynamo heeft aan één zege genoeg voor de landstitel

Programma Deventer/Zutphen Heino strijdt tegen Bemmel om plek twee in 1E en derby’s in Warnsveld en Heeten

De temperaturen lopen op en dat geldt ook voor de spanning in de verschillende competities. Nu het einde van het seizoen met rasse schreden nadert is ieder punt belangrijk. Dat is ook aankomend weekend het geval.

29 april