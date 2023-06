Paardensport: Epenaar Bonhof maakt feest compleet bij het Achterhoekse Team Nijhof

Toen hij de ring van het CHIO in het Kralingse Bos zondagmiddag met zijn eenogige paard Hernandez voor de tweede maal binnen reed, wist Epenaar Kars Bonhof dat de leidende tijd onhaalbaar was. Een zo snel mogelijke tweede nulronde was de opdracht. Die reed de stalruiter van Team Nijhof uit het Achterhoekse Geesteren vervolgens (vierde), goed voor 15.000 euro aan prijzengeld.

Het feest voor Team Nijhof werd vervolgens onverwachts nog groter, want Tukker Willem Greve versloeg als allerlaatste starter met Highway wel de tijd van de Ier Coyle (Legacy). De toevoeging ‘TN’ achter de naam van het paard betekende dat de vlag in Geesteren helemaal uit kon.

,,Daar kan ik met deze niet tegenop, haha”, grapte Bonhof. Hij reed met de veel langzamere Hernandez voor het eerst een barrage van een vijfsterren GP. Slechts vier van de elf combinaties bleven ook foutloos in de barrage. ,,Vooral nul rijden was ook het plan van bondscoach Jos Lansink. Ondanks dat Hernandez steeds meer ervaring krijgt en steeds beter sprong de afgelopen periode, hadden we de laatste weken wat pech. In La Baule bijvoorbeeld zag hij een schaduw op de grond en dacht hij dat hij daarover heen moest springen. Dat kostte mij mijn rit. Vandaag hadden we een keer geluk.”

Bonhof kan door het resultaat inmiddels worden gezien als een outsider voor het EK, maar normaliter komt de combinatie daarvoor ervaring tekort. Rouvener Marc Houtzager is wel één van de grote kanshebbers met zijn Dante. De combinatie had niet zijn dag en maakte drie springfouten in het basisparcours.

Morssinkhof en Schaper laten kans liggen

De Hierdense Skye Morssinkhof (G-Vingino-Blue) en Ommense Britt Schaper (In the Air) haalden in de eerder op de dag verreden tweesterren GP via een foutloze ronde in het basisparcours de barrage, maar de talenten maakten allebei een springfout. Zodoende eindigden ze naast het podium, als respectievelijk 8e (Morssinkhof) en 10e (Schaper).