Paardensport lamgelegd door levensgevaarlijk Rhino-virus, voorbereiding op Olympische Spelen verstoord

Deventer huldigt Thomas Krol op afstand, kinderen vragen wereldkam­pi­oen hemd van het lijf

26 februari Geen grootse huldiging op een versierde en goed gevulde ijsbaan De Scheg in Deventer. Corona laat het nog niet toe dat Deventer haar held Thomas Krol letterlijk in de armen sluit. Maar dat betekent niet dat de wereldkampioen schaatsen op de 1500 meter niet gevierd wordt in de plaats waar hij opgroeide. ,,Geweldig, wat een creativiteit.”