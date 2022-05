Pakt Dynamo nu al de titel en wie is de beste van Hattem?

Programma Apeldoorn/VeluweHet zijn vragen die dit weekend beantwoord gaan worden. En nog veel meer, want de beslissende weken van de competities komen eraan. En dat is heerlijk na twee seizoenen met nauwelijks ontknopingen en climaxen.

De derby van Hattem in de derde klasse C is altijd al één van de krakers in het regionale amateurvoetbal, maar nu nog net iets meer. Hatto Heim gaat immers weer aan kop in de afdeling na een korte dip, maar Hattem is de laatste maanden goed op stroom en won ook een periodetitel. Het zal weer een enerverend duel worden op een ongetwijfeld volgepakt sportpark.

Dan over naar de zaal. Want amper drie weken nadat Dynamo uit Apeldoorn bijna dood en begraven was voor wat betreft de landstitel heeft het die nu ineens voor het grijpen. De eerste twee duels in de best-of-five tegen Orion werden al gewonnen en dus heeft Dynamo nog maar één turfje nodig om titrelprologantie veilig te stellen. Zondagmiddag in Doetinchem kan het al zo ver zijn.

Ook voor de zaalvoetballers van AGOVV breken de beslissende weken aan. Met een dubbel dit weekend (vrijdag en zondag) heeft de ploeg twee kansen om een plek in de play-offs veilig te stellen.

VOETBAL

Mannen:

Zaterdag (14.30 uur, tenzij anders aangegeven)

Derde Divisie: ACV - DVS’33, VVOG - FC Lisse, Sparta Nijkerk - GOES (15.00).

Hoofdklasse B: Swift – SDC Putten, NSC Nijkerk – Urk.

1e klasse D: Nunspeet - CSV Apeldoorn (14.45), Hierden - DTS Ede (15.00).

1e klasse E: WHC - Pelikaan S.

2e klasse G: VSCO’61 – AVW’66, ASV Dronten - FC Horst, Lelystad’67 - Owios.

3e klasse A: ESA – Eerbeekse Boys, JVC Cuijk – Teuge (15.00).

3e klasse B: Advendo’57 - AGOVV, Zwart Wit’63 - Veenendaal, Stroe - Rood-Wit’58, Blauw Geel’55 - Zeewolde.

3e klasse C: Hulshorst - Elspeet, VIOS V. - DSV’61, HTC - ESC, Oene - SC Rouveen, Hattem - Hatto Heim.

4e klasse C: Achterveld - Prins Bernhard, WZC Wapenveld - Barneveld, EFC’58 - Vierhouten’82, Harskamp - EZC’84 (15.00), Heerde - VEVO (17.00).

4e klasse D: ‘s Heerenbroek – ’t Harde, Wijthmen – Noord Veluwe Boys.

Zondag (14.00 uur, tenzij anders aangegeven)

1e klasse E: TVC’28 - Columbia.

2e klasse I: WSV – Vorden.

2e klasse K: Dalen - Epe.

3e klasse D: Sp. Brummen – Robur et Velocitas, Diepenveen - Albatross, KCVO - ABS, AZC - Vaassen, Turkse Kracht - WWNA (14.30).

4e klasse F: Orderbos – Klarenbeek, ZVV’56 - Apeldoornse Boys, De Hoven - Victoria Boys, Beekbergen - Emst, IJsselstreek - Groen Wit’62, De Gazelle - TKA.

5e klasse F: SHE - V en L.

Vrouwen:

1e klasse B: Klarenbeek – Helpman (za 14.00).

1e klasse C: SEP – Victoria Boys (zo 14.00).

VOLLEYBAL

Mannen:

Finale landstitel: Orion – Dynamo (15.00)

WATERPOLO

Mannen:

3e divisie D: Triton Putten – De Snippen (za 18.45).

HANDBAL

Mannen:

2e Divisie D: UGHV – Achilles (za 20.30)

HOCKEY

Mannen:

Overgangsklasse: Hattem – Zwart Wit (zo 14.45).

1e klasse B: QZ – AMHC (zo 14.45).

Vrouwen:

2e klasse D: AMHC – Zevenaar (zo 12.45), Ares – PW (zo 12.45)

ZAALVOETBAL

Mannen:

Eredivisie: AGOVV – Leekster Eagles (vr 21.00), ZVV Den Haag – AGOVV (zo, 18.00)