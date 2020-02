Parel van de Veluwe verdwijnt voor 2020 van de wielerkalender

ZAALHOCKEY Hattem kan weer spelen voor een plaats in de hoofdklas­se

2 februari Op de finaledag van het zaalhockey in Heerenveen hebben de mannen van Hattem de titel gepakt in de topklasse district Noord-Oost. Na de 4-1 winst in de halve finale tegen Wageningen werd in de eindstrijd met 6-5 gewonnen van Nijmegen.