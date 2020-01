Pascal de Baar verder in Dakar, maar geen klassement

De Baar, bezig aan zijn dertiende editie van Dakar, viel uit door een kapot achterdifferentieel van zijn truck. Deze kon niet meer gerepareerd worden, waardoor De Baar met geen mogelijkheid door de zesde etappe in Saudi-Arabië had kunnen komen. De coureur van het Riwald Dakar Team besloot daarom van de route af te wijken en via de normale wegen richting het bivak te rijden, wat nog wel mogelijk was.

Einde klassement

Door het afhaken in de zesde etappe betekent het wel dat De Baar uit het algemeen klassement wordt geschrapt. Daarin stond de inwoner van Twello achtste. Daarmee was De Baar de op één na hoogst geklasseerde Nederlander, achter Team de Rooy-rijder Janus van Kasteren.

Ondanks dat De Baar niet meer voor het klassement zal rijden, mag hij zondag in etappe zeven toch weer ‘gewoon’ starten. Dat is dankzij een nieuwe regel van de Dakar-organisatie, die dit jaar voor het eerst is ingevoerd. Uitvallers mogen, indien wenselijk, de volgende dag weer meedoen aan de rally. Zij zijn dan wel uitgesloten van het algemeen klassement, maar kunnen hun rally wel vervolgen in de speciale ‘Dakar Experience’-klasse. De Baar zal dus nog wel voor dagsuccessen kunnen gaan in de rest van de rally, en de Riwald-truckrijder zal ongetwijfeld proberen om dat te bewerkstelligen.