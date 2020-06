Paul uit Laag Zuthem volbrengt monsterfietstocht: ‘Heb in de berm nog wel een ‘Dumoulintje’ gedaan’

Een dag later blikt Talens voldaan terug op zijn avontuur. ,,De eerste 250 kilometer verliepen eigenlijk vrij makkelijk, al zaten in mijn route wel een aantal discutabele puntjes. Zo heb ik in Zuid-Limburg iets te veel heuveltjes gehad en reed ik op de Veluwe een heel stuk door mul zand. Toch was ik bij thuiskomst nog erg fris.”

Iets te veel olijfolie

Talens legde thuis in Laag Zuthem aan om even op krachten te komen voor de laatste 150 kilometer naar het Hoge Noorden. ,,Maar in mijn pastasalade zat denk ik iets te veel olijfolie, want op weg naar Groningen kreeg ik last van mijn maag. Langs de snelweg in de berm heb ik toen een ‘Dumoulintje’ gedaan en kon ik weer verder. Dat laatste stuk was mentaal wel zwaar, met de wind tegen.”

Volledig scherm Zonsondergang bij het Groningse Noordkaap. ,,Fantastisch", zegt Paul Talens. © Eigen foto

Even na de klok van 22.00 uur kwam Talens na een tocht van zeventien uur aan in het meest noordelijke puntje van het Nederlandse vasteland, het Groningse Noordkaap. ,,En dat was precies bij zonsondergang, fantastisch! Met uitzicht op de zee. Een vriend heeft me daar opgewacht met een biertje, dat vond ik echt gaaf. Helaas was de snackbar al dicht, dus een berenhap met saté zat er niet meer in.”

Berichtjes

De Zwollenaar bracht de nacht door in een hotel. ,,Het was een kort nachtje. Kon de slaap niet vatten. Alle belevenissen van onderweg gingen door mijn hoofd. Alle berichtjes van mensen die met me hebben meegeleefd. Daar heb ik enorm veel steun aan gehad.”